Gwiazda Manchesteru City i trener Newcastle zakażeni koronawirusem

Kevin de Bruyne ledwo wrócił ze zgrupowania reprezentacji, a mimo to Pep Guardiola nie będzie mógł korzystać z usług piłkarza. Belg otrzymał pozytywny test na obecność koronawirusa, przez co spędzi 10 dni w samoizolacji. Pomocnik przegapi trzy bardzo ważne mecze mistrza kraju, bo zabraknie go w ligowych potyczkach z Evertonem i West Hamem, a także w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain.

Podobny kłopot co De Bruyne ma nowy trener Newcastle. Eddie Howe niedawno został zaprezentowany i czekał na swój debiut na ławce Srok, ale niestety kibice będą musieli jeszcze chwilę poczekać, by zobaczyć nowego menadżera przy bocznej linii. "Trener otrzymał pozytywny wynik na Covid-19 w rutynowym piątkowym teście" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Czy pandemia koronawirusa ponownie zaatakowała Wyspy i zagraża Premier League. To wciąż za wcześnie, by przerwać rozgrywki, lub zamykać trybuny stadionów, ale ostatniego dnia w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 38 tysięcy nowych przypadków zakażenia Covid-19.