Gwen Stefani ma nowy singiel “Let Me Reintroduce Myself”. Klip został wyprodukowany w pandemii. Historia artystki w 3 minuty i 40 sekund!

Grupę No Doubt zna chyba każdy fan muzyki. Wokalistka grupy, Gwen Stefani, która z powodzeniem rozwija karierę solową, podsumowała w najnowszym klipie w zabawny sposób swoją historię. Klip trwa 3 minuty i 40 sekund. Na wideo jest niezły ubaw.

Światowej sławy wokalistka Gwen Stefani funduje swoim fanom oparty na pulsie reggae nowy singiel “Let Me Reintroduce Myself”! W wyreżyserowanym przez Philipa Andelmana klipie wokalistka powraca do najbardziej charakterystycznych stylizacji i najważniejszych momentów w swojej karierze! Do singla “Let Me Reintroduce Myself” powstał niezwykły klip, który w 3 minuty i 40 sekund prezentuje w zabawny sposób historię kariery Gwen Stefani. W teledysku oglądamy obecną Gwen z tuzinem jej wcieleń z przeszłości! Fani No Doubt bez trudu rozpoznają tu sportową frontwoman w stylizacji a la "Just a Girl" oraz w wersji retro sukienki z klipu "Don't Speak", czy Jej wcielenie z solowych momentów jak z "Hollaback Girl," hitu numer 1 przywołanego zresztą w tekście “Let Me Reintroduce Myself.”

Zarówno singiel jak i klip jasno obrazują miejsce Gwen Stefani we współczesnym muzycznym świecie a także fakt, że jest po prostu… zjawiskowa, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju!

Stworzony podczas kwarantanny wraz z twórcą wielu hitów Rossem Golanem oraz kompozytorem i producentem Lukiem Niccoli, singiel “Let Me Reintroduce Myself” przypomina Fanom Stefani w czym jest najlepsza: od kreowania dobrych wibracji, przez tworzenie prawdziwej muzyki po jej szczerość jako Artystki. “Let Me Reintroduce Myself” wieńczy bardzo pracowity rok Stefani, którą już 5 sezon absorbuje jurorowanie w amerykańskiej wersji (nagrodzonej w USA Emmy) programu The Voice (Jej podopieczny Carter Rubin wygrał 19 edycję serii). Nie zapominajmy, że Gwen w 2020 dwukrotnie zdobyła 1 miejsce na Liście Billboardu Hot Country Songs za duety z narzeczonym Blakiem Sheltonem w “Nobody But You” i “Happy Anywhere” a Jej świąteczny album “You Make It Feel Like Christmas” ukazał się w reedycji z nowym nagraniem “Here This Christmas” współstworzonym przez Stefani z Ryanem Tedderem.

Gwen Stefani, 3-krotna zdobywczyni Grammy, osiągnęła globalny sukces jako autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka i frontwoman grupy No Doubt, a nieco później, już jako solowa artystka (z multiplatynowymi osiągnięciami/ponad 50 000 000 na całym świecie!) tylko utwierdziła swoją pozycję na światowej scenie muzycznej. Jej solowy album z 2015 r. „This Is What the Truth Feels Like” zadebiutował na 1 miejscu amerykańskiej listy Billboard 200.