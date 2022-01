Gwałtowne protesty w Kazachstanie. Władze podały najnowsze informacje o ofiarach śmiertelnych, rannych i zatrzymanych

Od kilku dni w Kazachstanie trwają gwałtowne protesty przeciwko podwyżkom cen używanego jako paliwo gazu skroplonego. W środę akcje protestacyjne przerodziły się w zamieszki, a do postulatów ekonomicznych dodano postulaty polityczne - odejście z polityki poprzedniego prezydenta, 81-letniego Nursułtana Nazarbajewa, który mimo formalnej rezygnacji z urzędu w 2019 roku, nadal posiada znaczne wpływy.

W środę prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wezwał na pomoc oddziały sojusznicze z krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w tym z Rosji, Białorusi i Armenii. Do organizacji należą jeszcze Kirgistan i Tadżykistan.

Sojusznicy odpowiedzieli błyskawicznie. Premier Armenii Nikol Paszynian, który obecnie przewodzi OUBZ, poinformował, że przychyli się do prośby Tokajewa i do Kazachstanu wysłane zostaną "siły pokojowe" Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, by ustabilizować sytuację w kraju. W czwartek do Kazachstanu wkroczyły rosyjskie wojska, które "mają zapewnić pokój".