„GW” pisze o wycofanym przez Ziobrę akcie oskarżenia ws. Obajtka. Szef Orlenu i Prokuratura Krajowa odpowiadają

Ów akt akt oskarżenia prokuratura z Ostrowa Wielkopolskiego skierowała do sądu w Sieradzu w październiku 2013 r. „Oskarżonych jest ośmiu. Czterech działa w grupie przestępczej Macieja C. Pozostałych, w tym ówczesnego wójta Pcimia i wschodzącą gwiazdę PiS Daniela Obajtka, z bandą „Prezesa” łączy oszustwo na sprzedaży granulatu do produkcji rur PCV i łapówka” - czytamy w dzienniku.

Zarzuty dotoczyły także wyłudzenia z firmy wujów Obajtka 1,4 mln zł i podzielenia się tą kwotą z przestępcami oraz przyjęcia od „Prezesa” 50 tys. zł łapówki za ustawienie przetargu na budowę kanalizacji.

Po skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Obajtkowi proces nie ruszył przez dwa lata, gdyż ciągle na sali brakowało któregoś ze świadków.

W 2015 r. wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość i wtedy śledztwo miał zostać odebrane ostrowskiej prokuraturze i przekazane do jednostki w Piotrkowie Trybunalskim.

Z kolei w 2016 r. do sądu trafił wniosek prokuratury o cofnięcie aktu oskarżenia do etapu postępowania przygotowawczego, a w 2017 r. sprawa trafiła do sądu, ale już bez wątków związanych z Danielem Obajtkiem.

Postępowanie w którym pojawiało się jego dane przeniesiono do małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej i tam został ono umorzone.