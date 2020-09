Grzyby: Za zbieranie grzybów w niektórych krajach można zapłacić wysoką karę. Zobacz, w których krajach nie opłaca się zbierać grzybów

W jednym z krajów Beneluksu czyli Belgii grzybobranie jest zabronione a za złamanie zakazu grozi mandat nawet do kilkuset euro. Zresztą wszystko co znajduje się w lesie jest chronione. Ponieważ Belgowie są narodem zdyscyplinowanym, zatem nawet nie próbują zbierać grzybów. Kupują je tylko w sklepach.

Zbieranie grzybów regulują specjalne przepisy. Wymagana jest zgoda czyli należy wykupić abonament i stosować się do zawartych w nim warunków. Kara grozi więc za brak abonamentu, za zbyt dużą liczbę zebranych grzybów, za zbieranie w dni zabronione, za nie oczyszczenie grzybów w chwili ich zbiorów czy za nieodpowiednie pojemniki do ich transportu (brak przewiewnego koszyka). Za złamanie prawa grozi kara 100 euro. To kwota jaką trzeba zapłacić za całoroczny abonament. Można też wykupić czasowe pozwolenie na zbiór grzybów. Reasumując każdy grzybiarz musi mieć legitymację grzybiarza.

Podstawową zasadą grzybiarza jest zbieranie tylko i wyłącznie owocników grzybów, które dobrze znamy. Nie należy zbierać osobników zbyt młodych, bo to utrudnia określenie gatunku oraz zbyt starych, które z kolei mogą być toksyczne. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy znaleziony grzyb jest przydatny do spożycia, to lepiej pozostawić go w lesie. W razie wątpliwości warto zapytać ekspertów sanepidu. W niektórych krajach Europejskich za zbieranie grzybów grożą kary. Można słono zapłacić także ich przechowywanie.

Czechy, Słowacja, Rosja

Podobnie jak w Polsce w tych krajach nie ma w zasadzie ograniczeń. Wiąże się to z tradycją zbierania grzybów w tych krajach kultywowaną od pokoleń. Dostęp do grzybów ogranicza (np. w Rosji) ich odległość od miejsa zamieszkania.

Estonia

Ten kraj należy do tzw. grzybowych rajów. Rośnie tu bardzo dużo gatunków grzybów. Estończycy nie są zbyt skorzy do ich zbierania więc dla turystów z Polski to dobra informacja. Jak się mówi, nie znasz grzyba, to go nie zbieraj, w Estonii jest to aktualne przesłanie, zwłaszcza, że mają "w ofercie" kilka tysięcy gatunków.

Francja

Grzybobranie ogranicza tylko i wyłącznie prawo własności do lasu. Francuz, który chce wybrać się na grzyby, musi najpierw sprawdzić, do kogo należy las. Jeśli uzyska zgodę, może je zbierać. W lasach publicznych pozwolenie wydają leśnicy. Opłata za pozwolenie na zbieranie waha się od kilkudziesięciu do 120 euro za rok. Zebranych grzybów nie wolno sprzedawać.

Niemcy

Niemcy jako naród są bardzo ostrożni i najczęściej kupują grzyby po prostu w supermarkecie, najczęściej pieczarki. Rzadko wybierają się do lasu. Prawo w tym kraju mówi, że potencjalni grzybiarze mogą przynieść do domu tylko 1 kg owocników.

Austria

W Austrii każdy land samodzielnie wyznacza granice prawne dotyczące zbierania grzybów. Najczęściej dopuszczalne jest grzybobranie w godzinach od 7 do 19 od czerwca do października. Możliwe jest zebranie maksymalnie 2 kg grzybów na osobę. Ponadto prawo zakazuje organizowania zbiorowych grzybobrań.