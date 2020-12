Grzegorz Schetyna: Opozycja nie może bezczynnie czekać. Musi zbudować coś nowego, przejść do ofensywy

- Opozycja musi przygotować nowy pomysł polityczny i przedstawić go Polakom. Nie można tylko czekać, bo samo nic nie przyjdzie - powiedział Grzegorz Schetyna w TVN 24. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej po raz kolejny wbił szpilkę obecnym liderom PO i Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna w ostatnich tygodniach zintensyfikował swoją aktywność medialną. W wielu mediach były przewodniczący Platformy Obywatelskiej przedstawiał swoje spojrzenie na bieżące sprawy polityczne. Co ważne, jego poglądy nie zawsze - a właściwie najczęściej - nie zgadzały się w stu procentach z linią PO. W partii jego kolejne wypowiedzi odbierano jako próbę zasiania fermentu i niepotrzebne chwianie Koalicją Obywatelską. Schetyna nie zamierza jednak rezygnować z obranej drogi, co potwierdził w środę rano w TVN 24. Zanim jednak skrytykował działania opozycji, podsumował sytuację związaną ze strajkami kobiet. - Jestem pod wrażeniem tych protestów, szczególnie tych pierwszych, które odbywały się kilka tygodni temu. One były bardzo intensywne, prawdziwe, emocjonalne i powszechne, bo były we wszystkich regionach. Ten początek był bardzo spontaniczny, teraz to wygląda zupełnie inaczej. Protestów jest mniej, dzisiaj słyszymy krzyk rozpaczy w obronie kobiet, ich praw i godności, ale czy to będzie miało przełożenie na zmianę decyzji TK Przyłębskiej czy też wpływ na politykę PiS Jarosława Kaczyńskiego? Nie wydaje mi się - powiedział Schetyna w TVN 24.

Schetyna: Opozycja nie może czekać W dalszej części rozmowy, były szef PO dobitnie stwierdził, że opozycja musi zmienić taktykę, polegającą na czekaniu, aż coś nowego samo się wydarzy. - Uważam, że opozycja musi przygotować nowy pomysł polityczny, współpracy, musi dać gwarancję Polakom, że tworzy nową jakość. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś powie, że to polityka starego typu, że czekamy na coś nowego. To nowe trzeba zbudować - powiedział. - Jest pytanie o polityczny pomysł, o polityczną ofensywę. Trzeba być ofensywnym. Trzeba powiedzieć: tak, jesteśmy gotowi, zbudujemy, przygotowujemy taką koncepcję, kładziemy ją na stole i mówimy Polakom, wyborcom: jest alternatywa dla złych rządów PiS. Jesteśmy do tego gotowi - dodał Schetyna.

Były wicepremier stwierdził, że wart rozważenia jest pomysł ogólnoopozycyjnego poparcia dla referendum w sprawie aborcji w Polsce.

- Jeżeli niektórzy dystansują się od pomysłu referendum, od aktywności referendalnej czy przedreferendalnej, to niech powiedzą, jaki jest pomysł alternatywny, co można dzisiaj tu i teraz zrobić, żeby wesprzeć kobiety - mówił w TVN 24. - Jest pytanie, w jaki sposób dojść do nowej umowy społecznej, zagwarantować prawa kobiet. Rozumiem, że wszyscy tego chcemy, tylko jest pytanie o drogę, drogę polityczną. I to pytanie jest zawsze do polityków, w tym wypadku polityków opozycyjnych. Jeżeli są inne pomysły, to bardzo proszę - dodał. Nowa deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej Jak na razie Platforma Obywatelska planuje przedstawić Polakom nową deklarację ideową partii. Zostanie ona zaprezentowana 24 stycznia 2021 roku, na 20 lecie istnienia partii. - Polacy muszą wiedzieć, w jakim kierunku zmierza PO i jaka jest wizja Koalicji Obywatelskiej. W styczniu, na 20-lecie Platformy, zamierzamy zaprezentować nową deklarację ideową, która będzie obowiązywała na kolejne kilkanaście lat funkcjonowania PO - zapowiedział Marcin Kierwiński w TOK FM.

Co znajdzie się w deklaracji ideowej PO? Nie wiadomo jeszcze, czy zapisane zostaną w niej konkretne obietnice, które Platforma spełni po dojściu do władzy. Wiemy natomiast, że wyznaczone będą kierunki polityki, które będzie realizował polski rząd, jeśli PO wygra wybory. - Jeżeli chodzi o rdzeń tej deklaracji, to wiele rzeczy jest bardzo oczywistych w kontekście tego, co robimy. To jest Polska zwrócona twarzą do UE, która potrafi walczyć o swoje interesy, ale jest równym partnerem w UE - mówił Kierwiński.

