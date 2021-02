Grzegorz Schetyna o koalicji z Porozumieniem: Nie widzę żadnych możliwości, żeby zrealizować pomysł rządu technicznego

Co więcej, były szef Platformy Obywatelskiej powiedział, że „Jarosław Kaczyński z Jarosławem Gowinem nie będą rządzić ani szczęśliwie, ani zgodnie.” - Kaczyński zrobi wszystko, żeby politycznie zniszczyć Gowina. To oczywiste, robił tak zawsze – mówił.

Polityk opozycji dodał, że według niego jest to „po prostu niemożliwe.”

Były szef PO zgodził się z posłem swojej partii Pawłem Zalewskim, który stwierdził, że jeśli opozycja będzie kojarzona z aborcja na życzenie, to przegra z Prawem i Sprawiedliwością następne wybory parlamentarne .

Polityk ocenił, że debata w sprawie aborcji opiera się na strategicznych decyzjach i dlatego dzisiaj cały czas trwają rozmowy. - Rada krajowa musi być gotowa do podjęcia debaty, do podjęcia decyzji – dodał.

Grzegorz Schetyna odniósł się także do trwających obrad PO, które zadecydują o wspólnym stanowisku partii w sprawie aborcji. - To nie jest decyzja zarządu krajowego. Deklaracja Ideowa z 2001 roku cały czas obowiązuje - stwierdził.

- Dzisiaj ważne jest danie gwarancji kobietom do podejmowania tej decyzji. – zaznaczył Schetyna. - Nie wyobrażam sobie jednak, że co kadencję będziemy zmieniać ustawę aborcyjną. Tak nie pisze się prawa – dodał.

- Jutro przedstawimy stanowisko Platformy Obywatelskiej dotyczące w ogóle sprawy kobiet, praw kobiet. Taki cały pakiet rozwiązań, który będzie przede wszystkim odpowiadał na to, co zostało zniszczone przez obecną ekipę rządzącą przez ostatnie lata - przekazała na antenie TVN24 posłanka Agnieszka Pomaska.

Polityczka dodała także, że "to, co się wydarzyło wobec kobiet w ciągu ostatnich pięciu lat, będzie wymagało po zmianie władzy głębokiej reformy". - Między innymi o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o kwestii edukacji seksualnej, że rząd zabrał dofinansowanie in vitro, rodzi się coraz mniej dzieci – stwierdziła.