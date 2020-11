Grzegorz Schetyna: Nie popieram aborcji na życzenie. Referendum warte rozważenia

Zdaniem Grzegorza Schetyny, demonstracje są potrzebne, ponieważ "to, co robi PiS, wykracza poza normy państwa demokratycznego". Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej oświadczył jednak, że jest przeciwny postulatom wygłaszanym przez część skrajnych środowisk, które chcą wprowadzenia w Polsce aborcji na życzenie.

- Uważam, że należy porozmawiać o tym, jak móc wrócić do kompromisu aborcyjnego, w jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie po blisko 28 latach, bo on uchronił nas od wojny domowej w sprawie aborcji - powiedział Schetyna.

Referendum w sprawie aborcji?

Zdaniem Grzegorza Schetyny, w sprawie tak istotnej, jak aborcja, zasadne byłoby zorganizowanie referendum, w którym Polacy mogliby wyrazić swoją wolę.

- Kwestia aborcji nie ma dobrych dróg. Drogą trudną i wyboistą był ten kompromis z 1993 roku. Musimy wrócić do jakiegoś wspólnego ustalenia. Być może trzeba się odwołać do woli narodu. To nie tylko kwestia światopoglądowa, to kwestia czystej polityki - powiedział w Polsacie.