Grzegorz Schetyna: Musimy myśleć o tym, jak skutecznie przeprowadzić szczepienia. Niech tym się zajmie rząd

- Wolałbym, żeby minister zdrowia zorganizował w sposób skuteczny szczepienia dla grupy zero, seniorów oraz tych, którzy powinni się szczepić – odpowiedział Grzegorz Schetyna pytany i dymisję rektora WUM-u. - Oczekuję twardych przeprosin ze strony rektora WUM i oczekuję, żeby rząd nie zajmował się kilkudziesięciu cele brytów, tylko szczepieniem Polaków. Niech tym się zajmą, a nie analizą zachowań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i rektora - ocenił.

Co więcej, Schetyna podkreślił, że powiedziano już wszystko o sytuacji na WUM-ie i taki błąd nie będzie już powtórzony - Musimy myśleć o tym, jak skutecznie przeprowadzić szczepienia – dodał.

- Zajmowanie się tym, który z celebrytów ma odpracować ile godzin społecznych to poboczny temat. To jest odwracanie uwagi od poważnego problemu, którym było dopuszczenie do drugiego etapu pandemii i nieprzygotowanie się do wprowadzenia procesu szczepień. I w jednym i w drugim przypadku rząd zawiódł, bo zajmował się czymś innym - polityką, autopromocją, PR-owymi występami - mówił.

Powrót Tuska?

- Tego nie wiem, bo ma ważną rolę jako szef Europejskiej Partii Ludowej. Nie wiem, jakie ma plany, co do powrotu do polityki krajowej – mówił Schetyna pytany o przyszłość Donalda Tuska i jego powrotu do polskiej polityki.