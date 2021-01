Grzegorz Schetyna: Jan Rokita ma ogromne doświadczenie, ale nie jest kandydatem na RPO. To fake prezydenta

- Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich musi być osobą niezależną – od polityki, od polityków, wpływów zewnętrznych, bo musi być przedstawicielem interesu obywateli, nas wszystkich. Tak było z Adamem Bodnarem. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby w ten sposób poszukiwać kandydata, który mógłby zdobyć parlamentarną większość. Jan Rokita ma wielkie doświadczenie w polityce, jest prawnikiem, ma ogromny potencjał intelektualny i wielkie doświadczenie, natomiast nie jest formalnym kandydatem. To jest absolutny fake ze strony prezydenta. Jest kandydatem, nazwiskiem wrzuconym nie wiem po co właśnie, że to może być jakiś kłopot dla opozycji, dla PO - stwierdził Schetyna w rozmowie z RMF FM.

Sam rektor stwierdził, że domaganie się dymisji to wywieranie politycznego nacisku i on nie zamierza rezygnować ze stanowiska.

- Uważam, że to jest decyzja rektora, senatu WUM, ale dzisiaj musimy mówić o szczepieniach, a nie o tym, jaką odpowiedzialność ma ponieść rektor za szczepienie kilkunastu czy kilkudziesięciu osób poza kolejnością. Musimy mieć pomysł na to, jak zrobić szczepienia powszechnymi - skwitował Schetyna.

Były przewodniczący PO był też pytany o kwestię aborcji, która podzieliła w ostatnim czasie polityków Platformy.

- Aborcja to nie będzie temat, który będzie skłócał czy poróżniał liderów Koalicji Obywatelskiej. Stanowisko partii ws. przerywania ciąży to kwestia i pytanie do przewodniczącego Budki, do obecnych liderów PO, do zarządu krajowego. Ja mam swoje zdanie, jest ono różne od przedstawianego przez władze ugrupowania. Mówiłem bardzo wyraźnie, że jestem za drogą poszukiwania czy zbudowania nowej umowy społecznej odnośnie aborcji - powiedział Grzegorz Schetyna.