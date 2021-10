Grzegorz Puda: Każdemu ministrowi rolnictwa życzę takiego wzrostu budżetu

W dniu, w którym rozmawiamy pod budynkiem ministerstwa odbywa się kolejna demonstracja. Po roku sprawowania urzędu nie ma Pan wrażenia, że proces zarządzania resortem rolnictwa w Polsce zawsze odbywa się od protestu do protestu?

Sytuacja z pewnością jest inna niż ta przedstawiana w niektórych mediach. Faktycznie, kiedy obejmowałem urząd ministra, to w Polsce odbywały się protesty. Różne akcje organizowało wiele związków i organizacji, ale przez cały rok 2021 demonstracje były organizowane właściwie tylko przez jedno stowarzyszenie, które ma ambicje być partią polityczną i dlatego robi wokół siebie szum. Jeżeli chodzi o współpracę z pozostałymi organizacjami rolniczymi rok 2021 upłynął spokojnie w ramach rzeczowych i merytorycznych rozmów. Wiele postulatów, które zostało zgłoszonych przez rolników zostało już zrealizowanych. W związku z tym myślę, że teza, o której pan mówił, to z pewnością pewne przekłamanie.