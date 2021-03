Grzegorz Mielcarski: PZPN zachował się nie fair. Sousa jest inteligentny, ale ma duże ego.

Czyli Pana zdaniem selekcjoner Brzęczek powinien zostać przynajmniej do Euro? Jestem człowiekiem, który lubi określone zasady i się potem tego trzyma. Mogą mi się pewne rzeczy nie podobać, ale jeśli bym z Panem coś ustalił, to bym się słowa trzymał. Jeśli ja bym do Pana wtedy się odwrócił, to pewnie by Pan powiedział „Mielcarski gra nie fair, no kurczę umówiłem się z nim na coś, a teraz się wypiął”. Mi mogła nie podobać się gra reprezentacji i też uważałem, że może być lepiej, ale słowa powinno się dotrzymywać. Moim zdaniem PZPN tego nie dotrzymał.

Jaka była Pana reakcja, gdy trenerem kadry został Paulo Sousa? Przede wszystkim szokująca dla mnie była decyzja o zwolnieniu Jurka Brzęczka. Kiedy już to się stało, to myślałem, że pojawi się nazwisko z prawdziwego topu - nie ujmując Paulo. Jego dokonania piłkarskie znamy, ale trenerskie nie pokazują nam nic na razie. Kibicuję reprezentacji Polski i jemu.

To skoro punkty są najważniejsze, a nie styl, to może warto było przeczekać z trenerem Brzęczkiem, skoro już dało mu się nowy kontrakt? Chciałbym Panu dać na to pytanie odpowiedź, ale po prostu nie jestem w stanie. Jestem podobnego zdania, bo czasu jest mało. To, że z Węgrami wyjdziemy w roli faworyta nie gwarantuje nam punktów. Nam, niestety, nigdy nie będzie i nie było łatwo, bo nie jesteśmy futbolową potęgą.

Czy Pana koledzy z Portugalii komentowali jakoś zatrudnienie Paulo Sousy? Tak, ale nazwisk nie będę podawał [śmiech]. To jest człowiek inteligentny, z wielką wiedzą piłkarską, ale ma ponoć duże ego. Lubi chodzić własnymi ścieżkami. Trudno powiedzieć, czy to coś dobrego, czy coś złego. Pracując w Canal Plus wiem, że nie wszyscy muszą się zgadzać z moją analizą, dlatego najlepiej pozwolić się sytuacji rozwinąć. Przed nami mecze eliminacji mistrzostw świata i najważniejsze są punkty.

Jak grającą kadrę chciałby Pan zobaczyć u Sousy? Jakim ustawieniem powinien wyjść? Nie mamy sparingów, czasu na treningu, więc jako kibic liczę na zwycięstwo nad Węgrami. To jest najważniejsze. Dobra gra jest ważna, ale to jest sprawa drugorzędna, bo najważniejsze są punkty. Piłkarze poczują lekkie napięcie - nowy trener, mecz eliminacyjny.

Remis z Węgrami, porażka z Anglią i możemy mieć już trudną sytuację. Pod górkę wtedy będzie miał też pewnie Paulo Sousa… Jeśli tak będzie to na pewno na pewno pojawią się głosy „Czy Sousa to dobry wybór?”. Będzie napięcie. Za długo żyję i grałem w piłkę, żeby spodziewać się czegokolwiek innego. Do czasu meczu mamy trochę czasu, więc media zdążą jeszcze zbudować otoczkę.

A jako były napastnik - myśli Pan, że wrócimy do gry dwoma napastnikami? Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek czekają z pewnością na swoje szanse. To są wielkie niewiadome. Obstawiam, że jednak zagramy jedną „dziewiątką”. Krzysiu Piątek jest bez formy, a Arek i kontuzje to osobny temat. Mnie denerwuje podejście i mentalność, że my Polacy możemy grać tylko z kontry. Przecież to bzdura. Tak jest po prostu łatwiej powiedzieć. Szkolenie młodzieży i tzw. „lagi” to przecież pójście po najmniejszej linii oporu. My powinniśmy nauczyć i wymagać więcej. Mamy zdolnych chłopaków, zdolnych trenerów, więc przestańmy szerzyć nieprawdę.

Jeśli Lewandowski będzie sam w ataku, to najpewniej za jego plecami zagra Piotr Zieliński. Czy Pana zdaniem sprosta wyzwaniu gry na „10”? W kadrze to jest chyba jego pozycja, w Napoli gra bardziej z lewej strony i może wykorzystać swoje zejścia do środka. To nie jest tak, że jeżeli nie uda mu się u Sousy, to nigdy mu się już w kadrze nie uda. Chociaż patrząc z perspektywy lat - Krzysztof Warzycha czy Andrzej Rudy mieli wielkie zasoby talentu, grali dobrze na świecie, ale reprezentacja ich nie wykorzystała. Może taka przyszłość go czeka, ale oczywiście tego bym nie chciał.

Milik jest po pół roku przerwy, zmienił klub. Piątek jest trochę bez formy w Niemczech...

Ta Marsylia to takie trochę francuskie Napoli - miłość do klubu, podobne aspiracje, to nie jest łatwe miejsce, ale on swoimi golami może szybko porwać tłumy. Musi dopisać zdrowie i po prostu trafiać do siatki. On nie musi czarować, chociaż ma do tego predyspozycje, a na pewno lepsze niż Krzysztof Piątek. Nie jest może tak silny, nie gra tak dobrze w powietrzu, ale jest bystrzejszy i lepszy technicznie.

Czy to nie byłoby na niekorzyść polskiej kadry? Piątek i Lewandowski to egzekutorzy, jeśli Milik będzie coraz bardziej szedł w tą stronę, to będą trzy wersje jednego piłkarza.

Milik i Lewandowski pokazali, że się rozumieją i potrafią grać ze sobą. Nie trzeba szybko biegać i mocno kopać, żeby zaskoczyć przeciwnika. Krzysiek potrzebuje trochę przestrzeni, grać przodem do bramki, nie gra tak dobrze kombinacyjnie. Dzisiaj obrońcy to są konie, atleci, to nie są ciamajdy, potrzebujemy trochę błysku.