Grzegorz Lato: "Żaden trener obcokrajowiec się u nas nie sprawdzi"

Co dla Pana było najważniejsze przy wyborze selekcjonera reprezentacji Polski, gdy był Pan prezesem PZPN?

Powiem krótko. Największe sukcesy z reprezentacją odnosili polscy trenerzy. Byli to Kazimierz Górski, Jacek Gmoch i Antoni Piechniczek. Żaden trener obcokrajowiec się u nas nie spełnił. Leo Beenhakker awansował na Euro 2008, ale na osiemnaście zespołów byliśmy tym najgorszym na imprezie finałowej...

... i Paulo Sousa.

Sousa, szkoda gadać. Jak ktoś powie, że on zdobył u nas 20 punktów to trzeba się lekko uśmiechnąć, bo chwalenie go za zwycięstwa z Andorą, San Marino i Albanią to wie Pan...

Co sądzi Pan o jego odejściu?

Jak by to zrobił zawodnik to musiałby zapłacić wielką karę. Myślę, że PZPN tego nie odpuści i coś będzie musiał zapłacić, ale to powinno być wcześniej w kontrakcie zapisane. Chciał się wymigać, pójść do Flamengo i myślał, że nic nie zapłaci, to lekka przesada.