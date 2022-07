Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub? Egzotyczna destynacja

- Jak widać, Grzegorz Krychowiak wycenił wyjazd na mundial na sześć milionów euro. I tak by na nim nic nie zdziałał. Jego zespół odpadnie w grupie, a on będzie miał te pieniądze - powiedział znany na rosyjskim rynku agent Timur Gurtskaya.

- Nie wiem, jak to się potoczy. Na dziś muszę wrócić do Rosji i zacząć tam przygotowania. Jest tyle znaków zapytania, że naprawdę teraz nie wiem, jak to się potoczy. Mam różne opcje, rozmawiam z moim agentem i wiem, że inne kluby dzwonią. Ale tutaj najpierw są dwie strony, które muszą się dogadać: ja i Krasnodar - mówił na ostatnim zgrupowaniu kadry Grzegorz Krychowiak.

Al-Shabab to pierwszoligowy klub najwyższej klasy rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. Miniony sezon ligowy zakończyli na czwartej pozycji. W barwach Al-Shabab występują obecnie m.in. Brazylijczyk Paulinho (w przeszłości ŁKS Łódź czy FC Barcelona) czy Argentyńczyk Ever Banega, u boku którego Polak miał okazję grać jeszcze w Sevillii.

Transfer do Al-Shabab byłby ciekawy również z perspektywy meczów grupowych w Katarze. Tam Biało-Czerwoni będą musieli zmierzyć się właśnie z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Krychowiak mógłby pomóc w ocenie rywali, ale nie on jeden. Obecnie szefem skautów Al-Fateh jest Polak Maciej Gil. W przeszłości w tamtejszych klubach występowali m.in. Łukasz Gikiewicz, Adrian Mierzejewski czy Łukasz Szukała, a trenował Maciej Skorża.

Losy transferowe Krychowiaka są istotne dla reprezentacji Polski. Nawet bez formy 32-latek jest jednym z fundamentów i liderów kadry. Wyjazd z Rosji jest kluczowy, bowiem jego ewentualny brak może spowodować problemy w zespole. Przypomnijmy, że z powodu przejścia do Spartaka Moskwa, selekcjoner Czesław Michniewicz zrezygnował z usług innego reprezentanta kraju Macieja Rybusa, którego żona jest Rosjanką.

Pierwszym rosyjskim klubem Krychowiaka był Lokomotiw Moskwa, do którego został początkowo wypożyczony z Paris Saint-Germain, a następnie sprzedany. W stołecznym zespole Polak rozegrał 109 meczów, w których zdobył 23 gole i 15 asyst. Po dwuletnim okresie sprzedał go do Krasnodaru, gdzie gra piłkarz "gra" do dziś. W barwach "Byków" Krychowiak wystąpił w zaledwie 14 meczach.