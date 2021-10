Gry planszowe idealne na spędzenie czasu z bliskimi. Zestawienie gier dla dzieci, strategicznych, rodzinnych i nadających się na imprezę

Gry planszowe dla dzieci to bardzo dobra alternatywa dla gier komputerowych oraz oglądania telewizji. Sprawdzi się niezależnie od dostępu do Internetu czy telefonu. Jest to świetny sposób na spędzenie wspólnie czasu w rodzinnym gronie. Gry planszowe rozwijają również wiele umiejętności, jak logiczne i kreatywne myślenie, spostrzegawczość, zręczność czy łączenie faktów. Jeśli zastanawiasz się, jaki prezent kupić dziecku, to gra planszowa jest oryginalnym pomysłem na upominek dla najmłodszych. Poniżej dowiesz się, które gry planszowe dla dzieci cieszą się popularnością.

Masza i Niedźwiedź to gra idealna dla najmłodszych, bo przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia. Gra planszowa wyróżnia się kolorową grafiką i sympatycznymi postaciami, które muszą dostać się jak najszybciej do domku na drzewie. Rozgrywka trwa około 20 minut i można ją przejść od 2 go 4 graczy. Gra planszowa dla dzieci Masza i Niedźwiedź - węże i drabiny uczy logicznego i strategicznego myślenia oraz rozwija wyobraźnię.

Gra planszowa Pędzące żółwie jest przeznaczona od 5. roku życia. Jej zasady są proste, a polegają na wygraniu wyścigu o nagrodę w postaci sałaty dla swojego żółwia. To co ją wyróżnia to oryginalna i ciekawa grafika oraz element zaskoczenia, którego tu nie zdradzimy. Pędzące żółwie to gra, która wspomaga koncentrację i strategiczne myślenie. Można w nią grać od 2 do 5 osób, a rozgrywka trwa około 20 minut. Jest to gra planszowa idealna do zabrania na wakacje z dziećmi.

Rummikub to świetna gra planszowa, która dostarczy radości całej rodzinie. Jej zasady są bardzo proste i szczegółowo opisane są w załączonej instrukcji. Gra planszowa rodzinna Rummikub polega na wykładaniu na stół określonych ciągów lub sekwencji liczb, aby pozbyć się wszystkich kostek z liczbami. Grę wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej punktów. Rummikub doskonali szybkie myślenie i działanie. Może w nią grać od 2 do 4 graczy.

5 sekund

5 sekund to gra planszowa, która wymaga szybkiego myślenia i mówienia. Polega ona na odpowiadaniu na pytania, na co mamy przeznaczone tylko tytułowe 5 sekund. Jednak istnieje jeszcze jedno utrudnienie, a mianowicie odpowiedzi poszczególnych graczy na gorącym krześle nie mogą się powtarzać. Gra planszowa dostarcza wielu emocji i radości, a także umili wiele rodzinnych wieczorów. Może w nią grać od 2 do 6 osób, a czas trwania jest różnorodny.

Tajniacy

Tajniacy to gra planszowa drużynowa, która polega na odgadywaniu różnych haseł. Gracze stają się szefami wywiadu oraz agentami, którzy muszą ze sobą współpracować. Wszystkie zasad opisane są w instrukcji dołączanej do zestawu. Tajniacy to gra wszechstronna, którą można modyfikować i na pewno szybko się nie znudzi. Ta gra planszowa dostarcza wiele pozytywnych emocji oraz występuje w niej rywalizacja. Rozgrywka trwa około 10 minut i przeznaczona jest dla 2 do 8 osób.

Catan

Catan, czyli Osadnicy z Catanu to gra ekonomiczna i rodzinna, która wywoła wiele emocji. Ta gra planszowa polega na tym, że uczestnicy wcielają się w role osadników i rozbudowują własne kolonie w drogi i osady, w których mają dostęp do określonych złóż naturalnych. Prowadzony jest także handel zasobami z innymi graczami. Zaletą gry planszowej jest z pewnością brak monotonii podczas kolejnych rozgrywek. W grze na pewno przyda się zmysł stratega, aby podjąć jak najlepsze decyzje. Rozgrywka trwa około godziny i przeznaczona jest dla 3 do 4 osób.