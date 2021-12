Gruzini coraz częściej wybierają Polskę. Przyjeżdżają głównie za pracą

Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że imigracja gruzińska do Polski ma charakter ekonomiczny i jest związana głównie z kwestiami zawodowymi. Gruzini mogą korzystać z ułatwionego dostępu do rynku pracy na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy. Dla przedsiębiorców i specjalistów z branży IT działa także program Poland.Bussines Harbour - kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski.

Wzrost liczby Gruzinów osiedlających się w Polsce zauważalny jest od wprowadzenia ruchu bezwizowego w 2017 r. Wówczas znacząco zwiększyła się liczba składanych wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt, a trend ten nadal się utrzymuje.

Z danych Urzędu wynika, że niemal wszyscy Gruzini – 96 proc. osób, posiadają zezwolenia na pobyt czasowy. Mogą być one wydane na maksymalnie 3 lata. Najczęstszym celem pobytu w Polsce jest podejmowanie pracy – 96 proc. spraw. W dalszej kolejności są kwestie rodzinne – 2 proc. oraz edukacja – 1 proc.