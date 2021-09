Grupiński zastąpi Budkę na stanowisku szefa klubu KO? Grabiec dementuje Lidia Lemaniak

Adam Jankowski/Polska Press

Portal Interia.pl przekazał, że poseł Rafał Grupiński zostanie przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Grupiński ma zastąpić Borysa Budkę. – Jak zapowiedział przewodniczący Donald Tusk, podejmie decyzję co do ostatecznych rekomendacji na jednym z najbliższych posiedzeń zarządu krajowego, ale nie ma tutaj żadnych podstaw, by formułować twierdzenia o zmianie przewodniczącego – powiedział polskatimes.pl Jan Grabiec, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej.