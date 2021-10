Grupa Wyszehradzka. Mateusz Morawiecki na szczycie V4: Doceniamy rolę Egiptu. Dziękujemy prezydentowi Egiptu, że zabezpiecza granicę

Morawiecki: Przekażemy Egiptowi koleje szczepionki

Morawiecki o polexcie: To coś gorszego niż fake news

Szef polskiego rządu dodał, że „nasza szanowna opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej poprzez wyjście z Unii”. - To jest nie tylko fake news. To jest coś jeszcze gorszego. To jest po prostu kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić Unię Europejską – mówił.

Morawiecki stwierdził, że „to kłamstwo opiera się o założenie takie zupełnie błędne, że ludzie nie potrafią przeczytać wyroków trybunałów konstytucyjnych innych państw członkowskich, które to wyroki były bardzo podobne do tego jaki zapadł w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Ale my będziemy to podkreślać”. - Cieszę się, że coraz więcej polityków zachodnich mediów, także kandydaci na prezydenta, nie tylko jeden we Francji w tych bardzo ważnych wyborach, które się zbliżają, dostrzegają to, co my mówimy głośno i co zresztą wcześniej Trybunał Konstytucyjny w Polsce wiele razy podkreślał – mówił szef polskiego rządu.