Grupa Wyszehradzka jednym głosem o kryzysie migracyjnym, pandemii i sukcesach V4

W kwestii pandemii koronawirusa prezydent Węgier podkreślił, że we wszystkich krajach V4 problem jest podobny – spora część dorosłej populacji nie chce się zaszczepić. Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej wydali w tej sprawie wspólny apel do obywateli swoich państw, by osoby, które jeszcze nie są zaszczepione, zrobiły to.