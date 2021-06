Grupa Orlen przejęła litewską spółkę Mockavos Terminalas. "To wzmocnienie logistyki naszej litewskiej spółki"

ORLEN Lietuva, spółka z Grupy ORLEN, nabyła 100 proc. udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas. Dzięki temu uzyskała kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej. Jak podano w komunikacie, wykorzystywany jest on do przeładunków produktów ropopochodnych wytwarzanych w rafinerii w Możejkach i przeznaczonych na polski oraz ukraiński rynek.

- Naszym priorytetem, zgodnie ze strategią ORLEN2030, jest dynamiczny rozwój aktywów na Litwie i wzmacnianie pozycji rynkowej ORLEN Lietuva. To strategiczna spółka, która zarządza jedyną rafinerią w regionie bałtyckim, co ma kluczowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa energetycznego. Przejęcie kolejowego terminala przeładunkowego w Mockavie, przy granicy z Polską, nie tylko zwiększy to bezpieczeństwo, ale usprawni także logistykę i będzie stanowiło gwarancję stabilnych dostaw paliw do Polski i na Ukrainę. Skorzysta na tym Koncern oraz gospodarki wszystkich tych państw – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.