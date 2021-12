"Grupa nieudaczników i obszczymurków". Rzymkowski ostro o zmianie nazwy ronda Dmowskiego

Tomasz Rzymkowski był w TVP 1 pytany o petycję przyjętą w czwartek przez Radę Warszawy ws. zmiany ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Polityk nie szczędził mocnych słów.

- Jakaś grupa nieudaczników, za przeproszeniem, obszczymurków z rady m. st. Warszawa podnosi rękę na ojca polskiej niepodległości - stwierdził.

- To jest wstyd i hańba. Ja tym ludziom bym nigdy ręki nie podał za to, co zrobili - dodał.

Przyznał też, że "nawet córka dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego", zdobyła się na to, by głosować przeciw tej propozycji, kiedy grupa ludzi z Lewicy i PO na czele z Rafałem Trzaskowskim zagłosowała inaczej.