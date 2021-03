Grupa Michelin zbuduje zakład recyklingu zużytych opon w regionie Antofagasta w Chile

Technologia Enviro pozwoli na wytworzenie wysokiej jakości materiałów, takich jak sadza, olej do pirolizy, gaz i stal nadających się do dalszego wykorzystania. Obecne plany zakładają ponowne użycie 90 proc. odzyskanych składników, które trafią do różnych produktów na bazie gumy, np. opon, taśm przenośnikowych i produktów antywibracyjnych. Pozostałe 10 proc. zostanie wykorzystane bezpośrednio przez zakład do wytworzenia ciepła i energii elektrycznej na własny użytek.

Ośrodek recyklingu jest w pełni zgodny ze zobowiązaniem Grupy Michelin i jej koncepcją VISION, które mają na celu używanie do produkcji opon coraz większej ilości zrównoważonych materiałów.

- Dzięki joint venture z firmą Enviro możemy ogłosić budowę pierwszego zakładu recyklingu w Grupie Michelin. Jest to ważny krok, który pozwoli nam oferować rozwiązania nowej generacji, jednocześnie rozwijając nową działalność w ramach naszej spółki. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma chilijskimi klientami wydobywczymi zmierzające do podpisania długoterminowych kontraktów. Rozwijając technologię Enviro, oferujemy narzędzia wspierające ich cele środowiskowe i umożliwiające rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Sander Vermeulen, wiceprezes ds. marketingu i rozwoju biznesowego oraz strategii w linii biznesowej High-Tech Materials.