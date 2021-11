Grupa Ładosia, czyli jak polscy dyplomaci ratowali Żydów. „Wielkie postacie pozostają zapomniane”

Aleksander Ładoś nie jest postacią powszechnie znaną w Polsce. Jak najkrócej opisałby Pan jego działalność w czasie II Wojny Światowej?

Według mnie był aniołem. Dla mnie wszyscy ci, którzy z narażeniem własnego życia ratowali drugiego człowieka byli aniołami zesłanymi przez Boga na ziemię po to, by w tych strasznych czasach choć trochę to człowieczeństwo ratować. Taką osobą był Aleksander Ładoś. Gdyby za swoją działalność wpadł w ręce Niemców, na pewno ani on ani jego współpracownicy z życiem by nie uszli. Tu należy pamiętać, że Ładoś kierował całą grupą działającą z terenu poselstwa polskiego w Szwajcarii oraz osobami podległymi mu na terenie okupowanej Polski i innych państw. Grupa Ładosia dostarczała paszporty nie tylko dla Żydów polskich, ale także niemieckich, czy holenderskich.

Na czym konkretnie polegała cała akcja?

Chodziło o dostarczanie dokumentów z państw Ameryki Południowej, dokąd ratowane osoby nigdy jednak ostatecznie nie trafiały. Dzięki odpowiednim zaświadczeniom można było wydostać się choćby z warszawskiego, czy będzińskiego getta. Potem i tak trafiało się do obozu internowania, ale szansa i nadzieja na przeżycie istotnie wzrastała.