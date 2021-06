Grupa Kult: "Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE". Grzesiowski: To bardzo niefortunna wypowiedź. Zapraszam na szkolenie

- Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE. CHCEMY ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ- napisano.

Wpis w niedzielę rano miał ponad 36 tysięcy reakcji, 12 tysięcy udostępnień i ponad 5 tysięcy komentarzy. - "Oj to dopiero tym wpisem podzieliliście społeczeństwo;)"- napisał znany youtuber Maciej Dąbrowski.

Decyzję zespołu pochwalił Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji stwierdził, że "Kult jak zwykle nie zawodzi". - Kazik nie należy do mafii, nie należy do sekty. Idzie prosto, bez względu na aktualną mądrość etapu. Gdy pozostali artyści robią skok na naszą kasę, Kult dołącza się do walki o wolność, wbrew własnym interesom finansowym- napisał.