Grupa G. W hicie mundialu bez Harry'ego Kane'a i Romelu Lukaku?

- Harry jest częścią zespołu i wie, że to drużyna jest najważniejsza. Mam w swojej drużynie takich piłkarzy jak Jamie Vardy i Fabian Delph i oni również zasługują na grę w mistrzostwach świata. Z Belgią swoją szansę dostaną inni - zapowiedział na konferencji prasowej Gareth Southgate, selekcjoner reprezentacji Anglii.

Kapitan i napastnik reprezentacji Anglii Harry Kane zdążył strzelić pięć goli w pierwszych dwóch spotkaniach mundialu w Rosji. Tunezyjczykom wbił dwie sztuki, Panamczykom aż trzy, w tym dwie po rzutach karnych. Romelu Lukaku miał trochę trudniej, wszystkie swoje trafienia zaliczył, nie wykorzystując żadnego stałego fragmentu. Snajper Manchesteru United ma na koncie dwa trafienia. On, jak i Dries Mertens i Eden Hazard są przewidywani na ławce rezerwowych w czwartkowym meczu w Kaliningradzie.

- Jeśli zaczniemy rozmawiać indywidualnie o każdym piłkarzu mojej drużyny, to stwierdzimy, że każdy nadaje się do podstawowego składu. Wszyscy zasługują na grę i powinni dostać ode mnie tę szansę. Nie możemy grać tym samym składem i ryzykować, że ktoś nabawi się kontuzji. Nikt nie chce, by nasze gwiazdy złapały głupie kartki - wyznał Roberto Martinez, trener Belgów.