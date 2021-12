Grudniowy maraton w Premier League rozpoczęty. Trudny weekend Fabiańskiego?

Derby Londynu na przystawkę 15. kolejki Premier League, ale czy aby nie okażą się daniem głównym tej serii spotkań? Chelsea, która złapała ostatnio małą zadyszkę, przyjedzie na stadion czwartej ekipy w tabeli, czyli West Hamu. Czy Łukasz Fabiański i spółka dadzą radę spłatać figiel liderowi w derbach miasta?

The Blues mają ostatnio problemy z kontuzjami, co przełożyło się na ich wyniki i sposób gry. Mecz z Juventusem w Lidze Mistrzów był jednym z najlepszych w ich wykonaniu w tym sezonie, ale potem przyszedł remis z Manchesterem United i zwycięstwo w słabym stylu z Watfordem. Przeciwko Szerszeniom Thomas Tuchel nie mógł skorzystać z usług Jorginho, Reeca Jamesa, N’golo Kante, czy Bena Chillwela, czyli zawodników, którzy spisywali się dotychczas więcej niż dobrze. Na szczęście dla Niemca, pierwsza dwójka z wspomnianych w sobotę będzie już do dyspozycji.