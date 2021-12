Grudniowe emerytury i renty. Trafią do odbiorców jeszcze przed świętami

Poczta Polska informuje, że ZUS podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie grudniowych rent i emerytur (z terminem 25 grudnia), począwszy od dnia 21 grudnia. „Dzięki temu część świadczeń roznoszonych przez pocztowych listonoszy trafiła już do odbiorców w całym kraju. Najpóźniej do wigilii wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów i rencistów” – podkreślono w komunikacie.

Ponadto Poczta Polska podjęła również decyzję o przyspieszeniu doręczania kwot przekazów z terminem na 1 stycznia 2022, które dystrybuowane będą przez pocztowców od 29 grudnia.

Z informacji Poczty Polskiej wynika, że w piątek, 24 grudnia 2021 roku, placówki będą czynne do godziny 13. (placówki całodobowe do godz. 14.); 25–26 grudnia - placówki będą nieczynne;31 grudnia 2021 r. placówki będą czynne do godziny 14. (placówki całodobowe do godz. 18.). Z kolei 1 stycznia 2022 roku - placówki będą nieczynne.