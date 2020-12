Grubson w pandemii koronawirusa znalazł sposób na dotarcie do fanów z nową płytą. Raper jeździł taksówką i rozwoził ją osobiście do fanów

GRUBSON o tym jak powstawała płyta, jak sam artysta rozwoził ją do swoich fanów i jaka była ich reakcja

Miesiąc przed premierą Grubson wypuścił do sprzedaży w swoim sklepie RUDEBOY specjalną, bardzo limitowaną wersje albumu w ograniczonym nakładzie, który rozszedł się błyskawicznie. Fani, którzy nie załapali się na wyjątkowe wydanie mogli nabyć płytę w pre - orderze, wzbogaconym o bonusowe utwory - zupełnie nowe, nigdzie wcześniej niedostępne.

Jak przyznaje sam artysta , to jego najbardziej osobista płyta w całej dotychczasowej karierze, której nie byłby w stanie nagrać wcześniej, a dzięki bliskiej współpracy z Jakubem Mitorajem, uzyskał potrzebną perspektywę. Współpraca, która zaczęła się od wspólnych tras koncertowych (Mitoraj to członek Sanepidu Live Band grającego z Grubsonem od lat) i akustycznych brzmień, pozwalających na zupełnie nowe aranże, zdawałoby się skostniałych brzmień, zabrała muzyków we wspólną, nieskrępowaną i bardzo odważną muzyczną podróż - od naturalnego, czystego brzmienia gitary, po elektroniczne granice gatunków.

Wszystko zostało "zaprojektowane" precyzyjnie tak, aby przy każdym odsłuchaniu zaskakiwać odbiorców czymś nowym.

Artysta zaskoczył swoich słuchaczy i jako pierwszy umożliwił im nabycie pre orderu w nietypowy sposób, bo poprzez aplikację FREE NOW. Oprócz szybkiej dostawy nowej płyty dzień przed jej oficjalną premierą, fani mieli niepowtarzalną szansę otrzymać w Warszawie album z rąk samego Grubsona, który tego dnia poruszał się w jednej z taksówek. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i Grubson udowodnił, że nawet podczas pandemii potrafi pozytywnie zaskoczyć.

O tym i nie tylko barwnie opowiada w wywiadzie dla programu Muzotok.