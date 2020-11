Groźny gangster złapany. Wysłano za nim aż cztery listy gończe

Sąd w Warszawie i Busku-Zdroju, prokuratura z Białegostoku i Radomia – te instytucje wystawiły listy gończe, którymi był poszukiwany Jakub Z. Powody to m.in. oszustwo i pranie pieniędzy, ale także podejrzenie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – podaje Onet.

Grupa na ogromną skalę fałszowała dokumenty, m.in. dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu itp. Działała od 2015 roku, a rozbito ją w tym roku w czerwcu. Wtedy też policja aresztowała kilku członków gangu. Podejrzewany o kierowanie nim Jakub Z. ukrywał się. Namierzyli go „łowcy cieni”. To specjalna jednostka CBŚP do spraw poszukiwań celowych. Jak podaje Onet, ścigają oni najgroźniejszych przestępców.

Jakuba Z. zatrzymano w mieszkaniu w Gdańsku. Mężczyzna nie spodziewał się zatrzymania – sytuacja go zaskoczyła i nie stawiał oporu. Doprowadzono go do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Tam usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i podrabiania dokumentów w celu użycia jako autentyczne. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Źródło: Onet