Groźna kontuzja piłkarza Chelsea. To dla niego koniec sezonu?

"Chelsea czeka na wyniki badań Bena Chilewlla, by dowiedzieć się, czy piłkarz w meczu z Juventusem uszkodził więzadła. Niektórzy koledzy z drużyny spodziewają się tego najgorszego scenariusza. Jeśli tak się stanie, to Anglik wypadnie na cały sezon" - informuje The Telegraph.

Groźna kontuzja lewego wahadłowego może mocno skomplikować sezon Chelsea, bo to jeden z najważniejszych zawodników w taktyce Thomasa Tuchela. Chilwell nie zaczął sezonu najlepiej, ale od dłuższego czasu był jednym z najjaśniejszych punktów swojej drużyny, a także reprezentacji Anglii.