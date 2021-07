Groźby pod adresem prezydentów polskich miast. „Zadźgam cię jak Adamowicza”, „pożegnaj się z rodziną”

W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Polskiej Policji otrzymali serię zgłoszeń dotyczących gróźb śmierci.

„Zadźgam cię jak Adamowicza. Poderżnę ci ten głupi łeb. Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną.” – takie wiadomości otrzymywali prezydenci polskich miast. Wśród ofiar znaleźli się między innymi prezydent Wrocławia, Poznania, czy Radomia.

Ten ostatni – Tadeusz Truskolaski, w we wtorek złożył zawiadomienie do miejscowej Prokuratury. Jak informowała rzeczniczka prasowa białostockiego urzędu, groźby pod jego adresem były skierowane na służbową skrzynkę mailową.

Groźby, że skończą jak Adamowicz

Jednym z poszkodowanych był prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"Jaśkowiak zamorduję cię ŻYDZIE... Zadźgam cię jak Adamowicza... Poderżnę ci ten głupi łeb... Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz ku*** za to co mi zrobiłeś." - napisał anonimowy nadawca, którego cytuje "Gazeta Wyborcza".