Groźba rosyjskiego ataku. Prezydent Duda spotkał się z szefem NATO

Podczas poniedziałkowej wizyty w Brukseli prezydent Andrzej Duda spotkał się kwaterze głównej NATO z sekretarzem generalnym Sojuszu, Jensem Stoltenbergiem. Głównym tematem rozmowy była kwestia odpowiedzi Sojuszu na działania Rosji wobec Ukrainy.

- Nie mam wątpliwości, że jest nam potrzebne wzmocnienie na wschodniej flance NATO. Wszyscy z obawą patrzymy na zwiększającą się obecność wojsk rosyjskich - powiedział prezydent. - Uważam, że NATO nie może się wycofywać. My Polacy z pełną odpowiedzialnością jesteśmy w Sojuszu i w naszym interesie jest to, aby był pokój i spokój, aby nie dochodziło do żadnej eskalacji, zwłaszcza militarnej - podkreślił Duda. - Zależy nam na tym, aby Sojusz pokazywał, że w przypadku zaatakowania któregokolwiek z państw członkowskich, będzie stał razem - dodał.

- Najważniejsze jest pokazywanie jedności Sojuszu - podsumował prezydent.