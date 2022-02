Groźba rosyjskiego ataku na Ukrainę. Biden: Stany Zjednoczone zdecydowanie odpowiedzą

Prezydent USA Joe Biden we wtorek wygłosił w Białym Domu krótką przemowę, podczas której zapewnił, że Stany Zjednoczone są zarówno gotowe do zdecydowanej odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę, jak i pozostają otwarte na dyplomację wysokiego szczebla w ścisłej współpracy z amerykańskimi sojusznikami.

- Stany Zjednoczone są przygotowane, bez względu na to, co się stanie. Jesteśmy gotowi do zaangażowania się w dyplomację z Rosją oraz naszymi sojusznikami i partnerami w celu poprawy stabilności i bezpieczeństwa w całej Europie. Jesteśmy też gotowi zdecydowanie odpowiedzieć na rosyjski atak na Ukrainę, co wciąż jest bardzo możliwe. Takie było i pozostaje nasze podejście - powiedział prezydent Biden.

Podczas przemówienia zaznaczył, że wokół Ukrainy wciąż stacjonuje 150 tys. żołnierzy rosyjskich, a inwazja pozostaje "znaczącą możliwością". - Stany Zjednoczone przedstawiły konkretne propozycje w odpowiedzi na obawy Moskwy, ale nie zgodzą się na kompromis w kwestii fundamentalnych zasad - powiedział.