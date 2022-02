Grodzki zlekceważył ostrzeżenia ABW ws. nowego członka RPP?

Okazuje się, że z osobą nowego członka RPP wiążą się pewne kontrowersje. Z ustaleń wPolityce.pl wynika, że wątpliwości wobec Litwiniuka miała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

O co chodzi? Jak twierdzą dziennikarze serwisu, w 2012 roku zastępca szefa ABW płk. Jacek Mąka podjął decyzję o cofnięciu Litwiniukowi zgody na dostęp do informacji niejawnych. Decyzja ta została podtrzymana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Nie zgodził się z nią jednak sam zainteresowany, który skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten zaś również podtrzymał decyzję ABW. "W lutym 2014 roku, także Naczelny Sąd Administracyjny przyznał ABW słuszność, co prawomocnie zakończyło sprawę" – czytamy.

Mimo upływu lat, wątpliwości służb wobec Litwiniuka nie ustały, szczególnie w kontekście jego dostępu do informacji niejawnych. Marszałek Senatu został o nich poinformowano 30 grudnia ubiegłego roku. Po zignorowaniu ostrzeżenia służb 10 stycznia wysłano kolejne pismo w tej sprawie. ABW zwracała w nim uwagę na ryzyko, jakie niesie brak możliwości dokładnego sprawdzenia jego kandydatury i wnioskowała o wstrzymania się z nominacją Litwiniuka.