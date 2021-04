Grodzki: Każdy sposób skracający rządy PiS będzie dobry dla Rzeczypospolitej

Kobieta w kałuży krwi na billboardach w Katowicach. Kto wymyślił kontrowersyjną reklamę producenta rajstop Adrian?

Kobieta leży w kałuży krwi. Obok napis: "Wszyscy słyszeli, ale nikt nie wysłuchał". To nowa kampania firmy Adrian, producenta rajstop. Ma zwracać uwagę na samobójstwa wśród kobiet. To kolejna kontrowersyjna kampania tej firmy. Na ich billboardach w Katowicach były już ofiary przemocy domowej, nawiązania do polityki, wyborów samorządowych, osoby transseksualne. Motto firmy: Adrian kocha wszystkie kobiety. Firmę prowadzi Małgorzata Rosołowska - Pomorska i to ona stoi za pomysłami na te reklamy. Oto bilbordy, jakie pojawiły się w Katowicach, poprzednie kampanie fabryki Adrian i zdjęcia promocyjne ich produktów. O co chodzi z kampanią z wiosny 2021?