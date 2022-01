"Griezmann Mbappe" i "Neymar Ronaldo". Kobieta nazywa swoje dzieci na cześć piłkarzy

Historia Griezmanna Mbappé obiegła już cały świat. Pierwszy chłopczyk urodzony w regionie Atacama w Chile w 2022 roku otrzymał na imię ... nazwiska dwóch francuskich piłkarzy Antoine'a Griezmanna i Kyliana Mbappe z powodu fanatyzmu swoich rodziców.

Teodora Pacaje i Héctor Chambi, szczęśliwi rodzice, wyjaśniają, że matka wybrała Griezmanna, a ojciec Mbappe.

- Mogliśmy nazwać naszego syna Alexis lub Charles, ale w rodzinie już są: siostrzeniec nazywa się Alexis Charles - wyjaśniają w wywiadzie dla "Las Ultimas Noticias".

Małżeństwo pochodzi z Boliwii, ale od lat mieszka na terenie Chile. Tak się złożyło, że inni członkowie ich rodziny mają podobną fanaberię.

- Jeden siostrzeniec nazywa się Alexis Charles. Pozostali siostrzeńcy nazywają się Andres Iniesta, Neymar Ronaldo, Junior i Leonal Messi, chociaż wszyscy nazywają go Messi. Mam też trzyletniego syna, który nazywa się James Modric" - mówi ojciec. I tak "Leonal" to to jego imię, nie "Lionel".