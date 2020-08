Grecja zachęca turystów wspaniałą pogodą i zapewnia, że można tu wypocząć fajnie i bezpiecznie

Do przylatujących na międzynarodowe lotniska w Grecji trzeba też jeszcze dodać tych, którzy korzystają z lotów krajowych oraz pasażerów podróżujących promami.

Od 1 go 15 sierpnia o 171 procent wzrosła liczba pasażerów przylatujących na lotniska w południowych rejonach Morza Egejskiego. Przybyło tam w sumie 470 tys. zagranicznych gości.

Jednocześnie władze greckie robią wszystko, by wypoczynek w tym kraju był nie tylko atrakcyjny, ale też bezpieczny dla przyjezdnych, obsługi hotelowej i pracowników gastronomii.

A co do turystów, to wiceminister zauważa, że każdy relaks otwiera drzwi przed wirusem. Nie pomagajmy mu rozprzestrzenić. Dlatego konieczne jest przestrzegania nakazów - apeluje Hardalias.