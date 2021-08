Grecja: piekło na wyspie Evia, pożary nie odpuszczają. Ogień zabiera domy, firmy, wszystko

Przeżyłem piekło, natura okazała się potężna i bardzo niszczycielska, mówił Greek Reporter Konstantinos Pantazis, mieszkaniec nadmorskiego miasteczka Limni na greckie wy-spie Evia, która walczy z piekielnym żywiołem.

Niszczycielskie pożary na greckiej pustoszą wyspę, zmusza-ją ludzi do ucieczki, jak na razie to żywioł jest górą.

Pantazis: było pewne, że mój dom będzie jednym z setek innych, które zostały już całkowicie zniszczone. Postanowił zostać i walczyć, aby ratować to, co można było uratować. Nakaz ewakuacji nadszedł ok 19:30. Ludzie uciekali s na plażę i czekali na prom. Zostałem. Nigdy nie opuszczę swojego domu. Nigdy – powiedział z determinacją.

Pytany, czy przestraszył się o swoje życie, wykazał się niezwykłym spokojem. Wiedziałem , co robię, gdyby było bardzo źle, rzuciłbym się na plażę, byłbym tam w ciągu sekund.

Całe Limni zostało otoczone ogniem. Drogi, zaułki i ulice zablokowała niszczycielską siłę ognia. Na jego oczach szły z dymem domy, firmy, wszystko. Byłem sam – wspomina. Wie-działem, że przyjdzie ogień, to muszę działać. Zacząłem lać wodę wokół mojego domu i wokół domów moich sąsiadów w promieniu 30 metrów – wyjaśnia. Robił to przez cztery godziny. Dołączyło do niego jeszcze dwóch mieszkańców, których domy były w pobliżu. Chciałem, aby ziemia była jak najbardziej wilgotna.