Grecja: Największy obóz dla migrantów na wyspie Lesbos spłonął. Jego mieszkańcy śpią teraz w rowach i na cmentarzu (VIDEO)

Obóz w Morii był domem dla 13 tys. osób, sześć razy więcej niż jego maksymalna pojemność. Był to największy obóz dla uchodźców w Europie.

Obóz migrantów w Morii zniszczyli prawdopodobnie sami uchodźcy, podpalając domy, bo mieli już dość wegetowania latami w tym miejscu. Ich marzeniem było przedostanie się do innych krajów Europy.

Marzą oni o przesiedleniu do innych krajów Unii Europejskiej. Odkąd spłonęła Moria, migranci i uchodźcy protestowali przeciwko planom budowy kolejnego obozu.

Mieszkańcy Lesbos też sprzeciwiają się stałemu ośrodkowi, twierdząc, że byłby zbyt dużym obciążeniem dla małej wyspy.

Premier Grecji, ogłaszając swoje plany, mówił: "To, co wydarzyło się w Morii, było tragedią, ale należy traktować to także jako szansę".