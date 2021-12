Grecja: Akropol będzie dostępny dla osób niewidomych i niedowidzących

Grecka minister Kultury i Sportu Lina Mendoni zapewnia osoby niewidome i niewidzące, że będą mogły zwiedzać Akropol od czerwca przyszłego roku.

We współpracy z organizacją Lighthouse for the Blind przygotowuje się materiały drukowane w 4 językach oraz specjalne oznakowanie terenu. Już teraz od czerwca do października średnio po 300 osób niepełnosprawnych dziennie odwiedzało Akropol. Za kilka miesięcy Akropol i jego zabytki będą dostępne dla niewidomych i niedowidzących.

Krajowy Plan Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju GRECJA 2.0 obejmuje rozwiązania ułatwiające dostęp do stanowisk archeologicznych i zabytków, takie jak rampy, ścieżki dla niepełnosprawnych, elektryczne wózki inwalidzkie oraz specjalne windy.

Nowo wybudowana winda działa już na Akropolu, planowane są nowe na Mount Diktaio Andro na Krecie i w Monemvasii, zwanej greckim Gibraltarem. Mendoni podkreśla potrzebę dostępności kultury, jej znaczenia jako podstawowego prawa człowieka.