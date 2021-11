Grażyna Jeromin-Gałuszka: Idę tam, dokąd prowadzi mnie wyobraźnia

Oczekiwana przez czytelników Twoja najnowsza powieść „Gdybyś wiedziała, której premierę właśnie świętujesz, to kryminał nieoczywisty. Stworzyłaś nowy gatunek?

Nie miałam takiego zamiaru, tak nieoczywiście wyszło. Ja nawet nie zamierzałam pisać kryminału, ale jest śledztwo, jest komisarz policji, jest kryminalna zagadka (nawet dwie), więc można to i tak nazwać. A że nie wszystko kończy się, jak w klasycznej powieści tego gatunku, to już inna sprawa. Nie powiem, że drugorzędna, bo w kontekście tego „co autor miał na myśli” bardzo ważna. Tak miało być i tak jest. Ja ze swą wyobraźnią i instynktem pisarskim nie walczę. Dokąd mnie prowadzą, tam idę.

Ciekawe, co w tym przypadku autor faktycznie miał na myśli? „Gdybyś wiedziała” to historia czterech przyjaciółek, które spotykają się co pięć lat w domu jednej z nich. Podczas kolejnego spotkania pada strzał, gospodyni leży w kałuży krwi i od tej pory nic nie jest pewne. To tylko pretekst do opowiedzenia o czymś ważniejszym, głębszym? O czym?