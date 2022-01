Granica z Białorusią. Zmarł młody żołnierz znaleziony z raną postrzałową głowy

W środę wieczorem w okolicy Białowieży niedaleko granicy polsko-białoruskiej znaleziono 22-letniego żołnierza z raną postrzałową głowy. Pomimo wezwania służb medycznych mężczyzna zmarł.

Według oficjalnego komunikatu wydanego przez 16. Dywizję Zmechanizowaną doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Żołnierz służył w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej z Braniewa.

"Aktualne czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury" - napisano w komunikacie 16. Dywizji. "Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza. Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do zmiany. Rodzina żołnierza została powiadomiona i objęta opieką psychologa" - czytamy w komunikacie.