GRAND MUSICAL HOTEL - nowa propozycja w repertuarze Teatru Rampa

Samolot tanich linii lotniczych Rampa Airlines z lecącymi na grecką wyspę Nudos Polakami wpada w turbulencje i ląduje awaryjnie na tajemniczej wyspie. Błąkający się we mgle turyści zostają wzięci za nielegalnych imigrantów. Uciekając przed wojskiem, dzikimi zwierzętami i przed sobą trafiają do zagadkowego, położonego wśród bloków Grand Musical Hotelu – retrofuturystycznego kurortu przyszłości, ostatniego na świecie azylu dla spragnionych wytchnienia od polityki, inflacji i rodziny, w którym można odbyć podróż na Teneryfę, Majorkę czy Hawaje – bez konieczności opuszczania miasta. Podczas tygodnia metamorfozy kuracjusze odkrywają, że są uczestnikami prokreacyjnego reality show sponsorowanego przez Instytut Demografii a hotel to przebranżowiony teatr muzyczny, położony nie w Grecji, ale w najbardziej tajemniczej dzielnicy Warszawy – na Targówku.

Najbliższe spektakle odbędą się:

19, 21, 28, 29, 31 grudnia 2021 r.

2, 19, 20, 21, 22, 23 stycznia 2022 r.

2, 4, 5, 6 lutego 2022 r.

Bilety do nabycia na stronie teatru