Grammy 2022. Ceremonia rozdania nagród przełożona bezterminowo przez wariant omikron koronawirusa. Jakie są nominacje?

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród Grammy, która miała odbyć się 31 stycznia, została bezterminowo przeniesiona. Powodem takiej decyzji ma być „niepewność związana z wariantem omikron”.

"Z przyjemnością oczekujemy celebrowania Najważniejszej Nocy Muzyki w przyszłym terminie, o którym wkrótce poinformujemy" - napisali w komunikacie organizatorzy gali.

Grammy należy do czwórki najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Oprócz niej w TOP 4 znajdują się filmowe Oscary, teatralne nagrody Tony i filmowe Emmy.

W ubiegłym roku ceremonia została przełożona na marzec.

Lista nominowanych w najważniejszych kategoriach

W listopadzie Amerykańska Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do tych najbardziej prestiżowych nagród muzycznych świata.

Grammy 2022. Nagranie roku:

ABBA - "I Still Have Faith in You"

Jon Batiste - "Freedom"

Tony Bennett, Lady Gaga - "I Get a Kick Out of You"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon - "Peaches"

Brandi Carlile - "Right on Time"

Doja Cat, SZA - "Kiss Me More"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"

Olivia Rodrigo - "Drivers License"

Silk Sonic - "Leave the Door Open"