Gracz Manchesteru United odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego

- Jestem niesamowicie zaszczycony. Jako młody czarnoskóry chłopak z Wythenshawe nigdy nie myślałem, że otrzymam Order Imperium Brytyjskiego, a tym bardziej MBE w wieku 22 lat. To wyjątkowy moment dla mnie i mojej rodziny, a zwłaszcza mojej mamy, która tak naprawdę powinna otrzymać to wyróżnienie - skomentował Anglik decyzję o przyznaniu mu orderu.

Napastnik Manchesteru United zdecydowanie zasłużył państwowe uhonorowanie, ponieważ przyczynił się do zniwelowania nierówności społecznych. Jego wiadomość do premiera Wielkiej Brytanii skłoniły władze państwa do nie rezygnowania z sfinansowania posiłków dla potrzebujących dzieci, bo jak przyznał sam był beneficjentem tego programu socjalnego w przeszłości.

Rashford nie jest pierwszym piłkarzem Manchesteru United, który zasłużył na takie wyróżnienie, bo wcześniej zasłużyli na nie między innymi Peter Schmeichel, czy Teddy Sheringham.