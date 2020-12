Gowin: Środki do poszkodowanych samorządów powinny trafić w najbliższych tygodniach

- Chcemy skierować także pomoc dla samorządów z tych obszarów, które najmocniej dotknięte zostały ostatnimi restrykcjami. Będziemy proponowali aby do tych samorządów skierowana została specjalna transza środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uważamy, że ten fundusz powinien zostać poszerzony o co najmniej setki milionów złotych, które trafią do samorządów w miejscowościach turystycznych, przede wszystkim miejscowościach górskich- wyliczył Gowin.

Minister rozwoju dopytywany przez dziennikarzy kiedy będzie można skorzystać z pomocy, odpowiedział, że "w najbliższych godzinach przedstawione zostaną Radzie Ministrów "szczegółowe pozycje tego jak to ma wyglądać". - Natomiast decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro (wtorek przyp.red.), a zatem środki powinny trafić nie tyle bezpośrednio do przedsiębiorców co do samorządów, już w najbliższych tygodniach- zapowiedział.