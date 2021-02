Gowin spotkał się z wydawcami. „Oczekujemy od Ministerstwa Finansów wycofania się z projektu podatku od reklam"

O kwestę podatku od reklam pytany był w Polskim Radiu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Jestem gorącym zwolennikiem tego projektu. Oczywiście jest pytanie, na ile on jest już gotowy, na ile jest dopracowany i na ile jest realne jego przeprowadzenie – stwierdził szef kluby PiS.

Polityk stwierdził, że protesty przeciwko proponowanej ustawie dotyczą „pomysłu, żeby media, szczególnie media zagraniczne, wielkie koncerny medialne płaciły podatki w Polsce i płaciły te podatki sprawiedliwie, tak jak płacą polskie”. - Chodzi o to, żeby płaciły sprawiedliwie, że nie była to sytuacja, że ich dochody, zyski, przychody, jak to nazwiemy, były rażąco wyższe niż firm, które działają w Polsce i płacą normalnie podatki w Polsce – mówił Terlecki.