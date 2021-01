Gowin: Postulujemy aby od 1 lutego dopuścić pełną dostępność handlu, mówiąc wprost- otworzyć galerie handlowe. Co z innymi branżami?

- Niemiecki rząd podjął decyzję o przedłużeniu lockdownu o kolejne dwa tygodnie, przy czym obostrzenia niemieckie są dużo ostrzejsze niż polskie. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o skale obostrzeń, zarówno dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, jak i dotyczących kontaktów międzyludzkich, to jesteśmy "najbardziej liberalnym" państwem w Europie, jeśli chodzi o te obostrzenia. - powiedział wicepremier Gowin podczas piątkowej konferencji prasowej. - Szanujemy emocje i co ważniejsze szanujemy racje przedsiębiorców z tych branż, które są dotknięte obostrzeniami- dodał.

Jednocześnie minister rozwoju, pracy i technologii zaapelował do przedsiębiorców aby tak jak "ogół Polaków wykazuje się solidarnością wobec nich, ponieważ 170 mld zł to pieniądze ogółu społeczeństwa i te pieniądze trafiły do przedsiębiorców, tak przedsiębiorcy powinni się wykazać taką solidarnością

- Gdybyśmy nie wprowadzili tych obostrzeń, które zapadły na przełomie października i listopada, to dzisiaj prawdopodobnie byśmy mieli sytuację podobną do tych krajów, w których zbyt wcześnie poluzowano obostrzenia- mówił. Jako przykłąd podał Czechy, które "naszemu rządowi stawiano za wzór do naśladowania". - W przeliczeniu na jednego mieszkańca, dzisiaj ta liczba zachorowań jest wielokrotnie większa - mówił.