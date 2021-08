Gowin oficjalnie odwołany. Prezydent Duda przychylił się do wniosku premiera

Sprecyzował, że chodzi m.in. o projekty Mieszkanie bez wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów, a także o brak „rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli”. - - Również widząc że działania wicepremiera Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, premier Morawiecki zwrócił się dzisiaj do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – poinformował Muller.