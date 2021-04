Gowin: Od połowy maja ruszą szczepienia w zakładach pracy

Komentując rozmowy z przedsiębiorcami wicepremier stwierdził, że było to „bardzo konkretne spotkanie pełne precyzyjnie formułowanych pytań po stronie środowisk biznesowych”.

Jak podkreślił, istotne jest przede wszystkim włączenie do programu szczepień dużych i średnich firm. - Celem rządu jest, aby szczepienia w firmach przebiegały w sposób maksymalnie bezpieczny, maksymalnie szybko i na maksymalnie liberalnych zasadach – tłumaczył szef resortu.

Z kolei obecny na konferencji prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. przekazał, że celem przedsiębiorców jest, aby akcja szczepień w zakładach pracy „nastąpiła jak najszybciej, kiedy tylko dostępne będą szczepionki”.

Dodał, że firmy są w pełnej gotowości, aby brać udział w akcji szczepień. - Kryteria ostateczne będą znane w początku przyszłego tygodnia, deklaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500 osobach. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w firmie łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do funkcjonowania tej firmy – mówił Witucki.

Wskazał przy tym, że podczas szczepień nie może być ograniczeń dotyczących wieku osób, które będą szczepione, czy dotyczących współpracowników firm lub pracowników z zagranicy.